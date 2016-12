Nuevo empleo

Bo-bot, el engendro mecánico que compramos el año pasado en las rebajas, ha dimitido y ya no pertenece a la agencia. Por lo visto, tenía una oferta del multimillonario Forrádez para trabajar como niñera oficial de su hijo pequeño, Miguelito. "Sí, es un niño hiperactivo y tengo que recargar la batería cada dos horas, pero al menos ya no tengo que limpiar los retretes o cosas así que eran las tareas que me daban aquí", se le escuchó decir a la fotocopiadora el día que se marchó. Ahora a ver quien es el guapo que encuentra a una limpiadora con el sentido del olfato perdido...